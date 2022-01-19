20 января в Белгородской области подморозит до 20 градусов

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег.

Ветер ночью переменных направлений от четырех до девяти метров в секунду, днем юго-западный – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15-ти до 20-ти градусов мороза, днем – от минус трех до минус восьми градусов.

В Белгороде ночью от 17-ти до 19-ти градусов ниже ноля, днем – от четырех до шести градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не оставлять детей одних без присмотра взрослых.

В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством во время осадков. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.