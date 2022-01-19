В Белгороде вход в музей-диораму сделают бесплатным

После реконструкции в музее также появится новая экспозиция. Фото: "КП" Архив

После реконструкции вход в музей-диораму сделают бесплатным. Во время состоявшейся 18 января пресс-конференции глава региона Вячеслав Гладков заверил, что это не скажется на доходах работников учреждения. Вместе с тем нововведение поспособствует повышению уровня патриотического воспитания детей и позволит привлечь в музей большее количество посетителей по аналогии с успешной практикой работы в городе бесплатных ледовых площадок.

- Объем платных услуг по диораме – 3,5 миллиона рублей в год в доковидный период. Мы эти деньги добавили в смету из областного бюджета. Учреждение не потеряет ничего в 2022 году, когда после открытия здесь будет бесплатным вход. Это мое личное распоряжение, я говорил об этом директору диорамы, – отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в музее также появится новая экспозиция. Торжественное открытие планируется к 9 мая.