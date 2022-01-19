В Белгороде разбойник с игрушечным пистолетом напал на букмекерскую контору

В полицию Белгорода обратилась сотрудница букмекерской конторы. Она сообщила, что несколько минут назад в офис вошел мужчина с пистолетом и потребовал деньги. Оперативники вскоре задержали подозреваемого.

- 29-летний местный житель тщательно готовился к преступлению и заранее приобрел балаклаву, а также игрушечный пистолет. Вечером мужчина зашел в букмекерскую контору и, угрожая кассиру бутафорским оружием, потребовал отдать деньги. Когда женщина попыталась нажать «тревожную кнопку», злоумышленник ударил ее по лицу, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Пока нападавший доставал деньги из кассы, сотрудница офиса сумела выбежать на улицу. Добычей налетчика стали 9200 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.