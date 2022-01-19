Еще 20 жителей Белгородчины пострадали от виртуальных мошенников

При покупке или продаже товара через интернет никому не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

18 января в Белгородской области сотрудники полиции зарегистрировали 20 фактов мошенничеств. Общая сумма ущерба составила 1 149 682 рублей. Из них 555 400 рублей потерпевшие взяли в кредит. По всем фактам приняты процессуальные решения.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области напоминает о четырех самых распространенных схемах виртуального мошенничества.

Первая. Мошенник звонит и представляется сотрудником банка, как правило, службы безопасности, и сообщает клиенту, что с его счета пытаются похитить деньги или оформить на его имя кредит. Для защиты сбережений он предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Для аннулирования заявки на кредит – получить его самостоятельно и также перевести деньги на предоставленный счет. В ряде случаев в обман включается лже-сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что по факту попытки незаконного списания денег со счета возбуждено уголовное дело и требует выполнить все ранее поступившие указания. Иногда преступники используют программы подмены номеров, имитируя телефоны официальных учреждений. Лучший способ обезопасить себя – прервать разговор и не выполнять никакие операции с деньгами или в личном кабинете по указанию звонящих по телефону людей, кем бы они ни представились. Для уточнения информации обратитесь в банк самостоятельно.

Вторая. Мошенники, представляясь родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что близкий вам человек стал участником ДТП. Далее они требуют перечислить или передать через курьера деньги якобы на лечение пострадавшего либо для решения вопроса о непривлечении вашего родственника к уголовной ответственности. Если вам поступил такой звонок, прервите разговор. Перезвоните самостоятельно человеку, о котором вы беспокоитесь, либо кому-нибудь из его окружения. Вы убедитесь, что с ним все в порядке.

Третья. Гражданам предлагают вкладывать деньги на инвестиционные платформы, обещая большой заработок. С каждым разом «кураторы» требуют инвестировать все большую сумму. Когда человек пытается снять деньги, то понимает, что стал жертвой обмана. Не принимайте участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ.

Четвертая. Мошенники активно используют сайты объявлений. Если вы решили заказать товар через интернет, выбирайте проверенные магазины. Убедитесь в наличии товара, например, попросив продавца сфотографировать его с разных сторон. Не спешите вносить предоплату, договоритесь с продавцом оплатить товар наложенным платежом при получении на почте, или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия. При покупке или продаже товара через интернет никому не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты, или поступающие в смс-сообщениях пароли – так вы дадите мошеннику доступ к вашему счету.