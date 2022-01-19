Белгородец оплатил 31 штраф, чтобы не лишиться машины

Изначально нарушитель ПДД не хотел гасить задолженность. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

30-летний житель Белгорода погасил долги по штрафам ГИБДД, а также штрафам за нарушение правил парковки после ареста его автомобиля «Hyundai Solaris». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Изначально нарушитель ПДД не хотел гасить задолженность. Но как только приставы арестовали его машину, и он осознал, что в теории может лишиться средства передвижения, то оперативно оплатил 31 штраф на общую сумму 40 тысяч рублей.