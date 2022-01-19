Белгородский «Салют» расстался с защитником

Никита Олишевский. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Защитник Никита Олишевский покинул белгородский «Салют». Контракт между клубом и игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Олишевский пришел в «Салют» летом прошлого года. Он сыграл за белгородцев 12 матчей.

Напомним, что наши парни выйдут из отпуска 27 января. Первый сбор команда проведет в Белгороде. Он продлится две недели.Затем подопечные Виктора Навоченко отправятся в Ставропольский край. С 16 февраля по 2 марта «Салют» будет жить и тренироваться в Кисловодске. На 7 марта запланирован отъезд в Краснодарский край. Третий УТС пройдет в селе Абрау-Дюрсо с 8 по 22 марта. ФК «Салют» завершит подготовку к возобновлению спортивного сезона учебно-тренировочным сбором в Белгороде. Заключительный УТС пройдет с 27 марта по 1 апреля.

Олимп-Первенство II дивизиона ФНЛ возобновится 2 апреля.