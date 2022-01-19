За день в Белгородской области от коронавируса умерли пять человек

По данным на 19 января, в Белгородской области заболели коронавирусом еще 167 человек. Выздоровели за это же время 188. Умерли пятеро. По данным оперштаба, это трое жителей Старооскольского городского округа – две женщины 1957 и 1950 годов рождения и мужчина 1944 года рождения, житель Губкинского городского округа 1950 года рождения и жительница Белгорода 1939 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 964 жителя региона с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 пациента. На амбулаторном лечении — 4761.

Всего за время пандемии зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в регионе — 83886. Выздоровели 76305 человек. Умерли 1856. На сегодняшний день в Белгородской области прошли вакцинацию двукратно — 943361 житель, получили первый компонент — 1031262 человека.