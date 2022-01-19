На улице Мичурина в Белгороде «Лада Калина» врезалась в столб

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Авария произошла во вторник, 18 января, около пяти часов вечера. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Калины», двигаясь по улице Мичурина со стороны Попова в направлении Некрасова, не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение, а затем в опору линии электропередач.

- Водитель получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.