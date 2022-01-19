Фонд «Милосердие» помог открыть новый шахматный клуб в Старом Осколе

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Старом Осколе Белгородской области распахнул двери шахматный клуб «Ход конем». Открытие нового спортивного пространства стало возможным благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую уже шестой год развивает фонд.

В прошлом году сотрудники городского Центра образования №1 «Академия знаний имени Н.П. Шевченко» стали победителями конкурсного отбора. Они предложили оборудовать в городе новую интеллектуальную площадку для комфортного обучения шахматам старооскольских школьников.

На средства гранта в помещении Центра оборудовали клубный кабинет. При его оформлении использовали оригинальную шахматную стилистику. Для юных шахматистов приобрели 12 специальных столов, большие напольные шахматы и специальные электронные шахматные часы, которые будут использовать при проведении турниров.

«Сейчас в клубе «Ход конем» постоянно занимается более 100 ребят, в том числе учащиеся начальных классов старооскольских школ. Благодаря поддержке «Стального дерева» клуб стал очень популярен и востребован, причем им заинтересовались не только дети, но и их родители. Уже скоро здесь пройдут массовые турниры по разным возрастным категориям», - комментирует директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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Репортаж о работе клуба «Ход конем» можно посмотреть по ссылке

Всего в 2021 году грантовая программа «Стальное дерево» поддержала 20 социально-значимых инициатив активных жителей Старооскольского городского округа. На их реализацию было направлено около пяти миллионов рублей.

Сейчас продолжается прием заявок для получения грантов 2022 года. Свои общественно полезные идеи по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни все желающие жители могут предложить онлайн. Для этого необходимо заполнить простую форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда «Милосердие».

Сбор предложений продлится до 28 февраля. Лучшие из них отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Особое внимание члены жюри обратят на проекты, которые созвучны по тематике с Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».