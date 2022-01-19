Белгородские пограничники задержали жителя соседнего государства

Мужчину привлекли к административной ответственности и отправили на территорию Украины. Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В этом месяце белгородские пограничники задержали мужчину из ближнего зарубежья, который пытался пересечь государственную границу из Украины в РФ в обход установленного пункта пропуска.

Как выяснилось, нарушитель не был пропущен на въезд в РФ в МАПП Нехотеевка в связи с отсутствием необходимых документов. Так как он очень хотел попасть в Россию, то, не задумываясь о последствиях, решил обойти пункт пропуска. Позже мужчину привлекли к административной ответственности и отправили на территорию Украины.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям напоминает, что нарушение установленного законодательством порядка пересечения государственной границы РФ ведет к административной и уголовной ответственности.