В Белгороде за ночь в крещенских купаниях поучаствовали больше тысячи человек

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

В Крещенскую ночь в купели на Центральном пляже Белгорода окунулись больше тысячи человек. За безопасностью следили спасатели, сотрудники полиции, муниципальной стражи и медики. Те, кто отважился опробовать ледяную водичку, после купания могли переодеться в установленных неподалеку палатках и согреться горячим чаем.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

Как сообщили в администрации Белгорода, купели будут работать до семи часов вечера. Напомним, всего в регионе оборудовано 99 мест для купания. Спасатели просят совершать омовение только в санкционированных местах, где дежурят экстренные службы.