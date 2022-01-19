Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 7:20

В Белгороде за ночь в крещенских купаниях поучаствовали больше тысячи человек

Окунуться в купели на Центральном пляже можно будет до семи вечера
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

В Крещенскую ночь в купели на Центральном пляже Белгорода окунулись больше тысячи человек. За безопасностью следили спасатели, сотрудники полиции, муниципальной стражи и медики. Те, кто отважился опробовать ледяную водичку, после купания могли переодеться в установленных неподалеку палатках и согреться горячим чаем.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

Как сообщили в администрации Белгорода, купели будут работать до семи часов вечера. Напомним, всего в регионе оборудовано 99 мест для купания. Спасатели просят совершать омовение только в санкционированных местах, где дежурят экстренные службы.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсетях.