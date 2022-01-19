В Белгородской области на 30 процентов увеличилось число бюджетных мест в вузах

Общее количество бюджетных мест по программам высшего образования всех уровней и форм обучения в вузах Белгородской области в 2020/21 учебном году составило 5014. В нынешнем учебном году количество бюджетных мест увеличилось до 6 537 мест.

- Мне кажется, что даже этого увеличения мест мало, - уверен глава региона Вячеслав Гладков. - Сейчас много обсуждаем тему медицинских кадров, и понимаю, что здесь мы проседаем. У нас ежегодно государственный университет выпускает 600 врачей. Где они? Мы готовы выделять деньги из федерального и областного бюджета, выплачивать стипендии. Я поставил задачу главам муниципалитетов - увеличить договоры целевого набора в два раза. Нам нужны лучшие врачи. Мы же хотим качественную медицинскую помощь. Для этого мы должны закладывать новые системные взаимоотношения»,- сказал Вячеслав Гладков.