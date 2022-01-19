МХК «Белгород» начал 2022-й год с победы над «Ямалом»

Белгородцы занимают четвертое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» в Салехарде переиграл местный «Ямал» (3:2). По разу ворота хозяев поразили Илья Болдырев (11-я, 1:0), Савелий Федоров (34-я, 2:0) и Кирилл Тютченко (38-я, 3:0).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 42 очка после 29-ти игр при разнице шайб 104:83. Выше нас располагается «СКА-ГУОР Карелия» (47), «ЭкоНива-Бобров» (45) и «Россошь» (45). В ТОП-5 также входит «Динамо-Юниор» (33).

Сегодня команды проведут повторный матч. Начало в 17:00.