Стоит ли ждать белгородцам снижения цен на жилье

Губернатор Белгородской области отметил, что регион близок к тому, чтобы стать одним из самых дорогих по стоимости квадратного метра. Во время пресс-конференции Вячеслав Гладков рассказал, какие меры предпринимаются для снижения стоимости жилья.

По словам главы региона, в прошлом году было сдано 1 миллион 160 тысяч квадратных метров. Из них лишь порядка двухсот тысяч – многоквартирного жилья. Остальное – ИЖС. Изменение структуры рынка может несколько снизить ценник на квартиры. По мнению Вячеслава Гладкова, тогда как индивидуальными домами Белгородская область насыщена, многоквартирного жилья не хватает.

- Уже в 2022 году диспропорцию будем менять. Планируем сдать порядка 400 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья, - отметил Вячеслав Гладков. – Количество предложения будет менять стоимость. В ковидный период строилось достаточно мало, и цены, конечно, выросли.

Глава региона также напомнил, что подорожали и стройматериалы. Кроме того, увеличение зарплат строителям также идет в разрез с политикой снижения цен на жилье. Сейчас региональные власти, по словам Вячеслава Гладкова, работают с застройщиками, предлагают земельные участки, добиваются получения федеральных денег.

- Но я не думаю, что это все интересно людям. Людям интересно: я хочу купить квартиру не по сто тысяч за квадратный метр, а по 40 тысяч за квадратный метр. В ближайшее время буду собирать застройщиков, надеюсь, что в течение года нам удастся на отдельных площадках получить другую стоимость жилья, - отметил Вячеслав Гладков.

По мнению губернатора, жилье, кроме элитного, не должно стоить сто – восемьдесят тысяч за «квадрат». Он также напомнил, что в 2021 году в некоторых районах даже не удалось приобрести квартиры для врачей.

- Физически нет квартир. Это вот, мне кажется, совсем плохо. Поэтому ситуацию будем менять, - добавил Вячеслав Гладков.

Он выразил надежду на то, что стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости позволит и реализация в регионе программ по обеспечению жильем многодетных семей, семей с детьми инвалидами и молодых семей.