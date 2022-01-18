Белгородская область по смертности вышла на доковидный уровень

Ситуация с коронавирусом в Белгородской области стабилизировалась, вместе с тем возникла еще одна угроза – омикрон. Регион готовится к приходу нового штамма. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Меры, которые направлены на борьбу с распространением вируса – вакцинация и ревакцинация, увеличение количества тестирований, готовность медперсонала и колл-центров, запас лекарств. Оценить насколько регион был готов ко всем вызовам, по словам губернатора, можно будет лишь после окончания пандемии.

- Ни у кого в мире опыта такого нет, поэтому мы стараемся оперативно анализировать и принимать решения вместе с главными врачами. Мы видим, как развивается омикрон в мире, в стране - у него высокая степень распространения, но тяжелых случаев мало. В приоритете будет лекарственное лечение, поэтому дополнительно мы выделили еще 30 миллионов рублей на лекарства. Ждем их поступление во вторник. Также формируем дополнительно план мероприятий по усилению вызовов врачей на дом, - рассказал Вячеслав Гладков.

Бюджет был сформирован с запасом на 124 миллиона рублей для закупки необходимых препаратов. В случае наступления омикрона прогнозируется рост нагрузки на колл-центры. Количество операторов в них планируется увеличить до 150 человек в смену. Напомним, в регионе работает единый номер «122», позвонив по которому можно вызвать врача на дом, записать на прием, узнать график работы медучреждения и получить другую информацию по оказанию помощи.

- Мы хотим какого-то чуда, думая, что коллективный иммунитет решит все проблемы, но ковид никуда не делся. Хотя, сегодня утром для меня была позитивная информация. Министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что уровень смертности сегодня у нас такой же, как до начала ковида. Плохо, что люди умирают от других болезней, но в целом, у нас хорошие показатели. Для этого принимаются огромные усилия, - отметил Вячеслав Гладков.