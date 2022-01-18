До конца года зарплаты жителей Белгородской области могут вырасти на 15 процентов

К концу 2022 города доходы жителей Белгородской области могут подрасти. Как рассказал во время пресс-конференции глава региона Вячеслав Гладков, в настоящее время готовится нормативно-паровой акт по созданию комиссии, которая проведет анализ и работу с предприятиями, направленную на повышение зарплаты. Возглавит ее губернатор лично.

- Я хочу, чтобы по итогам 2022 года заработная плата у нас в регионе в среднем поднялась хотя бы на 15%. Надеюсь, что те усилия, которые мы приложим, позволят увеличить заработную плату для всей бюджетной сферы, - отметил Вячеслав Гладков.

Так в здравоохранении оплата труда, по словам главы региона, очень неоднородная. В этом году планируется сделать акцент на отдельные категории работников.

- Не будем этого делать, у нас будет еще больше проблем с кадровым обеспечением по сравнению с тем, что имеем на сегодняшний день, - считает губернатор.

С 1 января в Белгородской области зарплаты отдельных категорий бюджетников выросли от 5 до 15 процентов. В прошлом году – более чем 55 тысячам работников бюджетной сферы подняли зарплату на 20 процентов. Увеличились и социальные выплаты. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 5 миллиардов рублей.

- Для меня повышение заработной платы в 2022 году – главное приложение усилий. Надеюсь, мне удастся выстроить диалог с бизнесом, чтобы они тоже уделили этому вопросу больше внимания. Некоторые крупные агрохолдинги уже сейчас предоставляют информацию о повышении заработной платы работникам на уровне 12-13 процентов, - рассказал Вячеслав Гладков.