Более полутора миллиона человек посетили Белгородскую область в прошлом году

В 2021 году Белгородскую область посетили более полутора миллиона человек. Об этом на пресс-конференции рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Показатель сопоставим с цифрами доковидного 2019 года.

- У нас очень много возможностей для развития туризма. Мы должны привлекать гостей из Москвы - территориальная близость позволяет. Развитие сельского туризма также вовлечет людей из этой местности в доходную занятость. Каждым дом в селе, по сути, может стать мини-гостиницей, которая будет приносить неплохие деньги, - отметил Вячеслав Гладков.

Получить информацию по этому направлению жители и гости региона могут в туристско-информационном центре на Гражданском проспекте в Белгороде. Такие же центры планируют открыть и во всех районах и городских округах.

При развитии отрасли особое внимание уделят событийному туризму. Регион уже известен своими «Фестивалем вареников», аэрофестивалем «Небосвод Белогорья», музыкальным фестивалем «Борислав Струлёв и друзья», фестивалями «Третье ратное поле России», «Русская каша», историческими фестивалями «Лето 19-го», «Лето 43-го», «Белгородская черта» и другими. Список пополнится и новыми мероприятиями. В регионе планируют провести фестиваль белгородской сирени «Сиреневая столица», фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства «БелОГОрье в цвету», организовать спортивную велопрогулку «ВелоНочь». В Белгородской области также будут раз в месяц проводиться гастрономические недели. Кроме того, к 80-летию Прохоровского танкового сражения организуют экскурсии стилизованного туристического ретропоезда «Москва-Прохоровка», а также межрегиональные туристические перевозки пригородными поездами Воронеж-Прохоровка и Курск-Прохоровка.