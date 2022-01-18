У белгородца похитили телефон, боксерские перчатки, верхнюю одежду и удлинитель

В шебекинский отдел полиции обратился 28-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили. Оперативники задержали подозреваемых – трех мужчин в возрасте 29-ти и 20-ти лет. По данным правоохранителей, один из них был знаком с заявителем. Именно поэтому шебекинец и впустил в свою квартиру эту компанию.

- Без лишних слов незваные гости принялись обыскивать комнаты в поисках ценного имущества, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Когда хозяин стал возмущаться, злоумышленники избили его. Забрав телефон, боксерские перчатки, две куртки, шапку и электрический удлинитель, они скрылись. Сумма ущерба еще устанавливается. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.