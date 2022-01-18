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Экономика18 января 2022 12:57

РГС Банк может стать частью группы «Открытие»

Интеграцию планируется осуществлять в соответствии со стратегией группы
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Завершить процесс интеграции планируется до конца нынешнего года.

Завершить процесс интеграции планируется до конца нынешнего года.

Наблюдательный совет банка «Открытие» вынес этот вопрос на рассмотрение единственного акционера – Банка России. Решение ожидается в феврале, сообщают в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие».

Присоединение ПАО «РГС Банк» позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы «Открытие» на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы.