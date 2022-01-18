В Крещенскую ночь белгородцам обещают до 12 градусов мороза

Белгородцам обещают крещенские морозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в среду, 19 января, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ожидается также небольшой снег. На дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть северный со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью составит от 7 до 12 градусов мороза. Днем - от 5 до 10 мороза. В областном центре ночью и днем ожидается от минус 7 до минус 9 градусов.

Тем, кто не боится мороза и решится окунуться в ледяную прорубь, напоминаем, что в регионе в этом году оборудовали 99 мест для купания. Где находятся купели, читайте на нашем сайте >>>.