Белгородский ОМОН торжественно проводил на пенсию своего командира

фото: предоставлено Управлением Росгвардии по Белгородской области.

Недавно белгородский ОМОН «Острог» торжественно проводил на пенсию своего командира. Полковник полиции Виктор Павлов возглавлял отряд с 2014 года. Службе в правоохранительных органах он посвятил больше 27 лет жизни. Начинал работать во вневедомственной охране, затем перешел в СОБР, а после возглавил ОМОН. Он является участником боевых действий. Много раз выезжал в длительные командировки на Северный Кавказ. За смелость и профессионализм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

- Под руководством Виктора Петровича вырос профессиональный уровень сотрудников отряда. За время службы командир ОМОН заслужил авторитет среди подчиненных и руководства Управления. На сегодняшний день белгородский ОМОН «Острог» является не только слаженной боевой единицей, но и одним из лучших подразделений в Управлении Росгвардии по Белгородской области, - отметили в ведомстве.

С 1995 года за плечами белгородского ОМОНа порядка 80 контртеррористических операций. За время существования отряда сотрудникам вручено более 500 государственных наград.