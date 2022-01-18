За сутки в Белгородской области от коронавируса умерли четверо мужчин и две женщины

По данным на 18 января, за последние сутки в Белгородской области заболели коронавирусом еще 158 человек. Выздоровели 149. Умерли шестеро. Это две женщины – жительницы Белгорода и Губкинского городского округа 1953 и 1968 годов рождения, и четверо мужчин – двое жителей областного центра 1958 и 1951 годов рождения и два жителя Старооскольского городского округа 1933 и 1956 годов рождения.

Госпитализированы сейчас 986 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 42 человека. Амбулаторно лечение проходят 4765 жителей региона. На самоизоляции находятся 9623. Изолированных по контакту с заболевшими в Белгородской области 24898.

Всего за время пандемии в регионе было выявлено 83719 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших — 76117. Умерли 1851 человек.

Белгородская область лидирует по проценту вакцинированных. В регионе прошли вакцинацию двукратно — 941909 человек, получили 1 компонент — 1029689. Записались на вакцинацию за последние сутки 1222 жителя региона.