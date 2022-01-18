В Белгороде начали устранять ямки на дорогах

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгороде приступили к ямочному ремонту дорог. В мэрии отмечают, что из-за температурных качелей на проезжей части образовались выбоины. Главная цель – не допустить ДТП из-за плохого состояния дорожного полотна.

Внимание уделят, прежде всего, улицам с интенсивным движением. На этой неделе ремонтировать дороги будут на проспекте Ватутина, Михайловском шоссе, улицах Губкина и Корочанской. Работы планируют вести в две смены.

Для ремонта применяют литую асфальтобетонную смесь. Сначала яму обрабатывают сжатым воздухом, чтобы убрать воду и мусор. Затем ее заливают разогретой в рециклере до 200–250 градусов смесью. За счет высокой температуры остатки воды испаряются.

- Смесь устойчива к влаге и низким температурам благодаря высокому содержанию битума. При охлаждении материал самостоятельно приобретает необходимую плотность, поэтому каток для его укладки не требуется, — цитирует мэрия главного инженера Белгорблагоустройства Андрея Смирнова.