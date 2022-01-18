У белгородского рыбака умыкнули телефон, пока он доставал улов

Пока рыбак доставал улов, находившийся неподалеку злоумышленник умыкнул телефон, а затем продал его Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением о краже телефона в полицию Старого Оскола обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что на рыбалке на пару минут оставил вещи без присмотра, а, вернувшись к ним, обнаружил пропажу мобильника стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, пока рыбак доставал улов, находившийся неподалеку злоумышленник умыкнул телефон, а затем продал его. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, правоохранителям удалось установить личность покупателя и вернуть мобильник законному владельцу. За кражу подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.