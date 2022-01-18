Белгородец вместе со своей собакой угнали автомобиль

В белгородский районный отдел полиции с заявлением о пропаже автомобиля «Киа» обратился житель села Петропавловка. Спустя час машину с поврежденным кузовом обнаружили в соседнем селе Киселево. Угонщик не справился с управлением и протаранил забор местной жительницы, повредив при этом фасад дома. С места происшествия он поспешил скрыться.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Яковлевского городского округа, до этого дважды лишавшийся прав за пьяное вождение.

По предварительным данным, прогуливаясь по селу со своей собакой, он обратил внимание на припаркованную возле одного из домов иномарку. Машина оказалась незапертой. Воспользовавшись ситуацией, нетрезвый мужчина и его четвероногий друг забрались в салон погреться, а потом решили отправиться на чужом автомобиле домой. Не справившись с управлением, водитель совершил ДТП.

- Автомобиль получил механические повреждения. Сам угонщик и его собака не пострадали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За оставление места аварии мужчина получил пятнадцать суток административного ареста. Помимо этого, в отношении него возбуждены уголовные дела за повторную пьяную езду и угон. Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы.