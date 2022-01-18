В Белгородской области перевернулись три автомобиля

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 17 января, в Белгородской области произошло три серьезных ДТП. Все они связаны со съездами с дороги.

Около десяти утра на автодороге «Грайворон – Илек-Пеньковка» 48-летняя женщина на «ВАЗ-2115» не справилась с управлением. В итоге автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Автомобилистка и ее 40-летний пассажир получили травмы.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Губкинском городском округе около трех часов дня на трассе «Короча – граница Курской области» 36-летняя женщина на «Шевроле» съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередач, после чего иномарка опрокинулась. Автомобилистку госпитализировали.

В Красногвардейском районе около шести вечера на дороге «Казацкое – Марьевка - Прилепы» не справился с управлением 39-летний мужчина на «Шевроле». Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, водитель и его 51-летняя пассажирка госпитализированы. .