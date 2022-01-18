Окунуться в купели белгородцы смогут с семи часов вечера

фото: с сайта администрации г. Белгорода

Сегодня Крещенский сочельник. Вечером тысячи людей отправятся к купелям, чтобы совершить обряд омовения. В Белгороде оборудовано три места для купаний.

Окунуться в ледяную водичку можно будет на Центральном пляже. Напомним, две купели расположены на левом берегу возле водно-спасательной станции. Одна - на правом возле клуба закаливания «Белгородец». Для удобства спуска здесь есть деревянные лестницы, а дно обследовано водолазами на предмет посторонних предметов.

Крещенские купания начнутся 18 января в 19:00 и закончатся к вечеру 19 января. Как отметили в мэрии Белгорода, окунуться в воды Северского Донца можно будет под присмотром спасателей. На берегу также будут дежурить скорая, полиция, сотрудники муниципальной стражи и казаки. Кроме того, здесь установят палатки для обогрева и переодевания, торговые точки с горячим чаем и кофе, организуют дополнительное освещение.