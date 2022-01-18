В прошлом году белгородцы добровольно сдали шесть охотничьих ружей и полкило пороха

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области, за 2021 год с заявлением о получении компенсации за добровольно сданное оружие либо сообщение о местонахождении оружия и боеприпасов в службу обратилось 23 человека. Они сдали шесть охотничьих ружей и полкило пороха. Общая сумма выплаченных денежных вознаграждений составила около 50 тысяч рублей.

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Алексей Арбузов также напомнил, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрено лишение свободы. При этом, если человек добровольно сдает свой арсенал, он освобождается от административной и уголовной ответственности, если, конечно, оружие не было орудием преступления.

В этом году сотрудники лицензионно-разрешительной службы провели уже больше 2,5 тысяч проверок владельцев оружия. В результате выявлено больше сорока административных правонарушений. Изъято 39 единиц оружия и более 150 боеприпасов.