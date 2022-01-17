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Общество17 января 2022 19:37

Под Белгородом и в Старом Осколе окрыленные алкоголем водители неудачно приземлились

Один из них перевернулся на чужой машине, другой лег на крышу, перелетев через кольцо
Анастасия Лемешко
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За выходные на белгородских дорогах нетрезвыми за рулем попались 46 водителей. Справиться с пьяными виражами удалось не всем.

Около восьми утра 16 января в районе хутора Ржавец в Шебекинском городском округе автомобиль «Опель Астра» наехал на разделительную бордюрную полосу, а после опрокинулся в кювет. Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, находившийся за рулем молодой человек чудом не пострадал.

Иномаркой управлял 21-летний ранее судимый парень. Ехал он не на свой машине, еще и подшофе. Сам водитель не отрицал, что накануне выпил водки и на скорости около 180 километров в час не справился с управлением. Оказалось также, что прав у молодого человека нет. Авто он, по предварительным данным, без разрешения одолжил у соседа, чтобы добраться из Белгорода в Шебекино. Помимо административного материала, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за угон. Поездка может стоить лихачу пяти лет лишения свободы.

В Старом Осколе с пьяного ДТП началось утро понедельника. Около четырех часов 17 января на перекрестке в районе парка «Зеленый Лог» нетрезвый водитель на «Ладе Приоре», уходя от полицейской погони, перелетел через кольцо и перевернулся. В сообществе «ДПС 31 Старый Оскол» сообщили, что ни 26-летний автомобилист, ни его пассажир не пострадали. В отношении водителя составили протоколы за пьяную езду и невыполнение требования об остановке. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.