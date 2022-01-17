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Общество17 января 2022 18:22

Белгородцы смогут онлайн следить за передвижением коммунальной техники

За последнюю неделю число жалоб на уборку дорог выросло на 12 процентов
Анастасия Лемешко
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Теперь следить за передвижением коммунальной техники жители Белгородской области смогут в режиме онлайн. Ожидается, что интерактивная карта начнет работать уже с 24 января. Ее создание инициировал губернатор Вячеслав Гладков. Проект курирует его первый заместитель – министр цифрового развития области Евгений Мирошников.

По данным Центра управления регионом, в последнее время специалисты фиксируют рост жалоб на уборку дорог и улиц от снега. Только за последнюю неделю их количество выросло на 12 процентов. Предполагается, что нововведение позволит удовлетворить запросы местных жителей.

На одном из совещаний глава региона отметил, что отрабатывая жалобу важно сообщить людям не количество задействованной техники, а когда именно почистят их улицу. Мэрия Белгорода в последнее время регулярно информирует горожан, в том числе через соцсети, о плане работ на день.