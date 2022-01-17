Сборная Белгородской области по чир спорту признана «Командой года-2021»

«ОПТИМА» является официальной группой поддержки волейбольного клуба «Белогорье». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская команда по чир спорту «ОПТИМА» (старший состав) по итогам 2021 года показала самый лучший результат – первое место чемпионата России и третье место чемпионата мира (в дисциплине чир-джаз-группа мужчины/женщины).

Наши спортсменки стали обладательницами звания «Команда года-2021» по версии Союза Чир Спорта России. Награду вручили главному тренеру команды Екатерине Луповской.

Отметим, что «ОПТИМА» является официальной группой поддержки волейбольного клуба «Белогорье». На домашних матчах «львов» всегда можно увидеть их выступление.