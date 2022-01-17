В 2021-м году на Белгородчине сделали почти три миллиарда прививок животным

Было проведено более 386 тысяч исследований в свиноводстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты ветслужбы Белгородской области в 2021 году сделали более 2,8 миллиардов профилактических прививок животным. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в минувшем году государственная ветеринарная служба области провела более трех миллиардов противоэпизоотических мероприятий в отношении болезней животных. Сюда входят вакцинация, диагностические исследования, лечебно-профилактические обработки.

Было проведено более 386 тысяч исследований в свиноводстве и более 180 тысяч исследований в птицеводстве.

Благодаря слаженной работе ветеринаров удалось не допустить широкого распространения опасных болезней животных на территории Белгородчины.