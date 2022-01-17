В Белгородской области прошел фестиваль саней «Зима по-русски»

Свои креативные зимние средства передвижения представили более ста участников фестиваля. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовском районе на набережной реки Оскол в пятый раз прошел фестиваль саней «Зима по-русски». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Свои креативные зимние средства передвижения представили более ста участников фестиваля. Они придумали и воплотили в жизнь собственные проекты необычного зимнего транспорта, эксклюзивные модели были изготовлены из разнообразных материалов.

Здесь же работали площадки для молодецких забав, семейных состязаний, а также для развлечения самых маленьких гостей праздника.

В этот же день впервые в муниципалитете прошел фестиваль «Варениковый рай», где местными хозяйками было приготовлено свыше 4000 пышных волоконовских вареников с картошкой и грибами, капустой, творогом, ягодами. Члены территориальных общественных самоуправлений угощали гостей вкусной полевой кашей, горячим чаем и ароматной выпечкой.