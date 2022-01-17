Исходя из прогнозов, врачи предположили, что лечение нового штамма вируса возможно в рамках амбулаторного лечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белгородской области готовятся к волне новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что на сегодняшний день новый штамм вируса SARS-CoV-2 (омикрон) на территории Белгородской области не зафиксирован.

- Мы понимаем, что омикрон создаст потребность в усилении call-центров в разы, - заявил сегодня глава региона сказал Вячеслав Гладков. - Если пойдет волна, людям необходимо получение информации. Еще никто из нас не переживал этот опыт - как все будет. Можно только предполагать, но в реальности может быть иначе. Поэтому должна быть максимально высокая готовность call-центров. Надеемся, что эта инфекция пройдет мимо нас, но в какой-то части может и затронуть. В какой именно и в каком объеме, пока не знаем. Надеемся, что уровень вакцинации поможет нам пройти гораздо легче этот период времени, в котором сейчас находится вся страна и весь мир.

Напомним, что благодаря созданию сall-центров в прошлом году за месяц удалось принять до пяти тысяч звонков. Ранее эта цифра не превышала 500.

В целом, в регионе на сегодняшний день предпринимаются все меры по недопущению развития новой коронавирусной инфекции – увеличивается количество тестирования, проходит вакцинация и ревакцинация. В готовности находятся центры, медицинский персонал и лекарственные препараты.

Исходя из прогнозов, врачи предположили, что лечение нового штамма вируса возможно в рамках амбулаторного лечения. Поэтому врачи, которые выезжают на дом и скорая медицинская помощь готовы к увеличению нагрузки. Также будет проходить работа с пациентами в формате телеконсультаций на базе медицинских организаций.