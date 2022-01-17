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Общество17 января 2022 12:20

18 января в Белгородской области ожидается метель

Столбик термометра опустится до семи градусов мороза
Алексей СЕРГУНИН
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Температура воздуха ночью и днем от двух до семи градусов мороза.

Температура воздуха ночью и днем от двух до семи градусов мороза.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 18 января на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем снег, местами умеренный. Местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем с переходом на северо-западный от девяти до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от двух до семи градусов мороза.

В Белгороде ночью и днем от минус трех до минус пяти градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.