За выходные белгородцы перечислили мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

В Белгородской области за минувшие выходные – 15 и 16 января – зарегистрировали еще одиннадцать случаев мошенничества. При этом семь преступлений относятся к категории тяжких, три – средней тяжести, одно – небольшой тяжести. В общей сложности жители региона перечислили аферистам 2 340 000 рублей.

К примеру, в Яковлевском городском округе 76-летняя женщина поверила мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Преступники сообщили пенсионерки, что на нее якобы кто-то пытается незаконно оформить кредит. Чтобы аннулировать заявку, преступники убедили женщину перевести на указанный ими счет 940 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД региона, по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские просят белгородцев не доверять звонкам незнакомцев, кем бы они не представлялись. Никогда не переводите деньги на незнакомые счета. Чтобы проверить информацию обратитесь в банк лично или по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.