Еще 103 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 83561 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы областного центра 1960 года рождения и 1952 года рождения, жительница Грайворонского городского округа года 1942 года рождения. Все они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - житель Грайворонского городского округа 1940 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старооскольского городского округа 1954 года рождения и жительница 1951 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

За это же время 146 пациентов заболели, а выздоровели – 103.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 83561 человек, выздоровели – 75968, умерли – 1845.

Сейчас из 968-ми госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9539 белгородцев - на самоизоляции, 24879 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 257451 - снят с самоизоляции.