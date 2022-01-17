В Белгородской области сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия предупреждает жителей Белгорода о неблагоприятном погодном явлении. В понедельник, 17 января, ожидается сильный ветер. Синоптики также прогнозируют снег, метель и гололедицу. Днем ожидается от -1 до -3 градусов. Ночью от -1 до -4 градусов.

Спасатели и автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее за рулем в такую погоду. Выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и не забывайте снижать скорость у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Во время ветра не стойте возле линий электропередач, возле деревьев и рекламных щитов.