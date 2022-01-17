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Спорт17 января 2022 8:03

Матч «Белогорья» в Уфе отменили из-за коронавируса

Теперь 22 января подопечные Бориса Колчина сыграют дома c московским «Динамо»
Алексей СЕРГУНИН
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Следующий матч белгородцы проведут 22 января на своей площадке с московским «Динамо». Начало игры в 19:00. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Следующий матч белгородцы проведут 22 января на своей площадке с московским «Динамо». Начало игры в 19:00. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В связи с положительным результатом анализов на COVID-19 у некоторых игроков «Урала» было принято решение об отмене матча с «Белогорье» в рамках 13-го тура мужской суперлиги по волейболу.

На данный момент нет информации о точной дате переноса игры.

Следующий матч белгородцы проведут 22 января на своей площадке с московским «Динамо». Начало игры в 19:00.

После 12-ти сыгранных матчей «Белогорье» занимает восьмое место с 19-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (37), новосибирский «Локомотив» (33), московское «Динамо» (29), питерский «Зенит» (28) и «Динамо-ЛО» (22).