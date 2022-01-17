В Белгородской области появится новая экспозиция, посвященная Курской битве

В Белгородской области продолжаются работы по созданию новой экспозиции музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как рассказали в музее-диораме, работа по созданию экспозиции предстоит большая. Реализация проекта потребует участия большой группы квалифицированных инженеров, сценаристов по экспозиции, архитекторов и сценаристов. Новая экспозиция музея очень сложная – с кинетическими инсталляциями, подвижными элементами, несколькими сценариями и с дополненной реальностью.

- В новой экспозиции мы расширили горизонты Курской битвы и планируем показать, как же Белгород и Белгородская область строились в эту войну с самого начала, с момента оккупации, - отметила заместитель директора музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» по научной работе Валентина Павлова. - Покажем посетителям, как город был оккупирован и что здесь происходило. Дальше мы акцентируемся на подготовке к Курской битве, на командовании с обеих сторон, покажем обстановочные сцены, теперь уже их оживив. Мы по дням проследим начало Курской битвы, с 5 июля до 12, до начала Прохоровского сражения. А Прохоровскому сражению будет посвящен холст - предметный план диорамы «Огненная дуга». Мы познакомим наших гостей с освобождением Белгорода, расскажем о том, как увековечивается память об этих событиях на территории нашего города.

Также в новом зале будет подробно рассказано о самих художниках и об истории создания диорамы. Некоторые эпизоды полотна оживят – сами герои, изображенные на холсте, расскажут о себе и о своем участии в Курской битве. Удивят белгородцев и скрытые инсталляции, а на протяжении экскурсии будут транслироваться видеосюжеты, которые расскажут посетителям о тех знаменательных для нашего региона событиях.

Планируется, что обновленный музей с новой экспозицией торжественно откроется в столице Белгородской области к 9 мая.