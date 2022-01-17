В Белгородской области продолжают проводить диспансеризацию населения, переболевшего COVID-19

Диагностическая база медицинских организаций области позволяет обеспечивать проведение первого и второго этапов углубленной диспансеризации для всех переболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации осенью 2021 года проведение диспансерных осмотров было приостановлено. С 20 декабря медики региона возобновили их проведение. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в течение прошлого года диспансеризацию прошли порядка 400 тысяч белгородцев, включая и взрослых, и детей.

В первую очередь приглашения посетить поликлинику получат те, у кого течение болезни было более тяжелым, а также пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, включая хронические. Но есть условие – после выздоровления должно пройти не менее двух - трех месяцев.

На первом этапе проведут скрининговые обследования, в ходе которых проверят функцию дыхания, возьмут анализ крови на признаки образования тромбов, протестируют работу сердца и легких во время движения, а также проверят концентрацию кислорода в крови. На основании результатов первого этапа врач будет принимать решение о необходимости направления пациента на консультацию к узким специалистам.

Если такое решение будет принято, в ходе второго этапа пациенту проведут компьютерную томографию легких, эхокардиографию или дуплексное сканирование вен ног.

Более 83 тысяч жителей области было инфицировано COVID-19. Диагностическая база медицинских организаций области позволяет обеспечивать проведение первого и второго этапов углубленной диспансеризации для всех переболевших.