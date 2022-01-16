В Белгородской области установили новые арт-объекты

Фигуры зверей изготовили мастера Пермского края. Фото пресс-службы администрации Борисовского района.

В Борисовке установили новые арт-объекты. Это фигуры семейства диких кабанов и косули. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Арт-объекты установлены на повороте автодороги, ведущей на Монастырскую гору. Эти животные наиболее распространены на территории Борисовского участка «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье». Фигуры зверей изготовили мастера Пермского края.

Напомним, ранее рядом с усадьбой заповедника была установлена фигура лося, этот зверь тоже водился в нашей местности. Однако в настоящее время увидеть лесного красавца стало практически невозможно. Так что установленные фигуры призваны напоминать о хрупкости природы, о необходимости более внимательного к ней отношения.