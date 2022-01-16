Еще 131 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Сейчас из 974-х госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1952 года рождения, жительница посёлка Сосенское (Москва) 1964 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского, житель Белгородского района 1960 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1938 года рождения, жительница Белгородского района 1944 года рождения, проходившие лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 131 пациент заболел, а выздоровели – 108.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 83415 человек, выздоровели – 75865, умерли – 1839.

Сейчас из 974-х госпитализированных 38 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

9495 белгородцев - на самоизоляции, 24867 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 257384 - сняты с самоизоляции.