На фестивале вареников в Белгороде установили мировой рекорд

В Белгороде прошел фестиваль вареников.

Юбилейный пятый фестиваль вареников проходил в Белгороде с 13 по 15 января. Он объединил участников из всех районов и городских округов, каждый из которых представил свой фирменный рецепт. Гостей ждало не только угощение, но и широкая творческая программа.

Главным событием праздника стало установление сразу двух рекордов – не только России, но и мира. Последний зафиксирован Международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд».

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Соответствующие сертификаты опубликовала на своей странице в соцсети мэрия. В Белгороде приготовили самое большое за восемь часов количество вареников - 60 031. Во время фестиваля волонтеры раздавали их всем желающим. После праздника в регионе планируют выпустить уникальное издание, в котором можно будет найти фирменные рецепты белгородских вареников.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

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