Белгородский Следком расследует убийство в общежитии на улице Щорса

Преступление произошло днем 13 января в комнате общежития на улице Щорса в Белгороде. По версии следствия, компания мужчин распивала здесь спиртное. Между двумя из них во время застолья вспыхнула ссора.

- Оба в свое время были судимы, поэтому употребление в свой адрес слов из определенного жаргона подозреваемый воспринял агрессивно, схватил нож и ударил обидчика в сердце, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

От полученного ранения 28-летний мужчина умер на месте происшествия. В полицию о случившемся сообщил очевидец. Подозреваемого – 63-летнего белгородца задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.