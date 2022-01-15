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Здоровье15 января 2022 12:38

Количество госпитализированных с коронавирусом белгородцев на сегодня не превышает тысячи человек

За сутки COVID-19 выявили у 125 жителей региона
Анастасия Лемешко
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По данным на 15 января, в Белгородской области выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Тем временем к числу выздоровевших за сутки добавились 152 человека. Умерли за это же время шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Это житель Белгорода 1946 года рождения, две жительницы областного центра 1962 и 1936 годов рождения, житель Шебекинского городского округа 1970 года рождения, жительница Корочанского района 1943 и жительница Старого Оскола 1952 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 979 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 36.

Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом 83284 человека. Выздоровели 75757. Умерли 1834.