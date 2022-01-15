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Происшествия15 января 2022 11:02

В Белгородской области два автомобиля слетели с дороги – пострадали люди

В одном случае травмы получила автомобилистка, в другом пассажирка
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 14 января, в Белгородской области произошло два ДТП, связанных со съездами с дороги. По предварительным данным, около полудня в Ивнянском районе 34-летняя женщина за рулем «Рено Логан», двигаясь со стороны села Верхопенье в направлении райцентра, не справилась с управлением. В итоге иномарка слетела в кювет и перевернулась. Автомобилистка получила травмы.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП произошло около четырех часов дня в Красненском районе на автодороге «Короча-Чернянка-Красное-Острогожск». По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в фонарный столб. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка.