В Белгородской области два автомобиля слетели с дороги – пострадали люди

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 14 января, в Белгородской области произошло два ДТП, связанных со съездами с дороги. По предварительным данным, около полудня в Ивнянском районе 34-летняя женщина за рулем «Рено Логан», двигаясь со стороны села Верхопенье в направлении райцентра, не справилась с управлением. В итоге иномарка слетела в кювет и перевернулась. Автомобилистка получила травмы.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП произошло около четырех часов дня в Красненском районе на автодороге «Короча-Чернянка-Красное-Острогожск». По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в фонарный столб. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка.