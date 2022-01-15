Последствия разгула стихии в Белгородской области энергетики устраняют в круглосуточном режиме

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В связи с прохождением циклона, сопровождавшегося мокрым снегом и сильным ветром порывами до 28 м/с, энергетики филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" были переведены в режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. В эпицентр непогоды попали Алексеевский, Шебекинский, Вейделевский, Новооскольский и Ивнянский районы области.

На ночном дежурстве находились 68 бригад в составе 204 человек, укомплектованных 88 единицами спецтехники. Все действия координировал оперативный штаб, был организован информационный обмен с МЧС России по Белгородской области и органами исполнительной власти.

Технологические нарушения в сетях устранялись в оперативном порядке. Для временной подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам использовали 18 резервных источников электроснабжения мощностью 100 кВт каждый.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Энергетики работают с обращениями потребителей по сети 0,4 кВ.

Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.