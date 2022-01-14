Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается неизменной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Белгородская область получит 32 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Тем временем, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается неизменной. Стабилизация позволила сократить коечный фонд ковид-госпиталей до 1 487 коек. Благодаря этому еще часть медработников вернулись к оказанию медицинской помощи пациентам в плановом порядке.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова сообщила, что в регионе заболеваемость «омикроном» пока не зарегистрирована.