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Здоровье14 января 2022 16:23

Белгородская область получит 32 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции

«Омикрон» пока не пришел в наш регион
Алексей СЕРГУНИН
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается неизменной.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается неизменной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Белгородская область получит 32 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Тем временем, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остается неизменной. Стабилизация позволила сократить коечный фонд ковид-госпиталей до 1 487 коек. Благодаря этому еще часть медработников вернулись к оказанию медицинской помощи пациентам в плановом порядке.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова сообщила, что в регионе заболеваемость «омикроном» пока не зарегистрирована.