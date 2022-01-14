Пытавшая заработать на инвестициях белгородка перевела мошенникам свыше двух млн рублей

Ни под каким предлогом не стоит перечислять деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки в Белгородской области 15 человек, ставших жертвами виртуального мошенничества, обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 6 416 419 рублей.

В одном из случаев белгородка перевела мошенникам свыше двух миллионов. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и предложили заработать на инвестициях. Злоумышленники убедили ее зарегистрироваться на сайте. Женщина на протяжении месяца вносила денежные средства на счет, как вскоре выяснилось, мошенников. Когда сумма вложений достигла 2 150 879 рублей, сотрудники фейковой инвестиционной платформы перестали выходить на связь. Денежные средства вернуть не удалось.

- Компанию всегда можно проверить на сайте Центрального банка РФ, - напоминает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следует учитывать, что если компания-брокер зарегистрирована за рубежом и ведет свою деятельность без лицензии ЦБ РФ, она является офшорной организацией, работающей вне правового поля нашей страны. После подписания договора с таким брокером в случае нарушения ваших прав вы не сможете отстаивать свои интересы в установленном законом РФ порядке.

Ни под каким предлогом не стоит перечислять деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись.