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Происшествия14 января 2022 15:43

Пытавшая заработать на инвестициях белгородка перевела мошенникам свыше двух млн рублей

Суммарно виртуальные аферисты за сутки обманули 15 жителей региона на общую сумму свыше шести млн
Алексей СЕРГУНИН
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Ни под каким предлогом не стоит перечислять деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись.

Ни под каким предлогом не стоит перечислять деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки в Белгородской области 15 человек, ставших жертвами виртуального мошенничества, обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 6 416 419 рублей.

В одном из случаев белгородка перевела мошенникам свыше двух миллионов. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и предложили заработать на инвестициях. Злоумышленники убедили ее зарегистрироваться на сайте. Женщина на протяжении месяца вносила денежные средства на счет, как вскоре выяснилось, мошенников. Когда сумма вложений достигла 2 150 879 рублей, сотрудники фейковой инвестиционной платформы перестали выходить на связь. Денежные средства вернуть не удалось.

- Компанию всегда можно проверить на сайте Центрального банка РФ, - напоминает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следует учитывать, что если компания-брокер зарегистрирована за рубежом и ведет свою деятельность без лицензии ЦБ РФ, она является офшорной организацией, работающей вне правового поля нашей страны. После подписания договора с таким брокером в случае нарушения ваших прав вы не сможете отстаивать свои интересы в установленном законом РФ порядке.

Ни под каким предлогом не стоит перечислять деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись.